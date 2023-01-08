UN SATELLITE DELLA NASA IN CADUTA VERSO LA TERRA, IL RIENTRO ATTESO NELLA NOTTE FRA DOMENICA E LUNEDÌ

Il satellite scientifico della Nasa Erbs, in orbita da quasi 40 anni e non più operativo, è in caduta incontrollata verso la Terra e il suo ingresso nell'atmosfera è previsto nella notte fra l'8 e il...

Il satellite scientifico della Nasa Erbs, in orbita da quasi 40 anni e non più operativo, è in caduta incontrollata verso la Terra e il suo ingresso nell'atmosfera è previsto nella notte fra l'8 e il 9 gennaio.

Secondo i calcoli più recenti disponibili, del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, l'ingresso nell'atmosfera è atteso alle 00,40 italiane del 9 gennaio, con un margine di 17 ore in più o meno.

Secondo le previsioni della Nasa il satellite Erbs (Earth Radiation Budget Satellite), del peso di quasi due tonnellate e mezzo, dovrebbe essere quasi completamente distrutto nell'impatto con l'atmosfera, ma alcuni frammenti potrebbero comunque arrivare a terra.

Per l'agenzia spaziale americana "il rischio che qualcuno venga colpito è calcolato in 1 su 9.400". Lanciato nel 1984 con lo shuttle Challenger, il satellite Erbs era stato progettato per funzionare due anni, ma la sua vita operativa è stata molto più lunga. Per 21 anni, infatti, i suoi strumenti hanno raccoto dati su atmosfera e clima, misurando i livelli di ozono, vapore acqueo e aerosol. Erbs ha smesso di funzionare nel 2005, diventando uno degli ormai numerosissimi detriti spaziali nell'orbita terrestre.

Il satellite della Nasa è l'ultimo di una lunga serie di oggetti in caduta incontrollata dallo spazio: un fenomeno ormai diventato molto comune, tanto che gli esperti stimano che episodi simili si verifichino ogni uno o due giorni. Fra i casi più eclatanti, il più recente è stato lo stadio centrale del razzo cinese Lunga Marcia 5B da 25 tonnellate utilizzato per portare in orbita i nuovi moduli della stazione spaziale cinese in costruzione. E' stata la quarta volta per il lanciatore cinese, dopo i rientri incontrollati avvenuti a maggio 2020, a maggio 2021 e a luglio 2022. I frammenti degli ultimi due erano fortunatamente caduti nell'oceano Pacifico, ma nel maggio 2020 erano finiti su un villaggio della Costa d'Avorio.