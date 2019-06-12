Un software spia per controllare un cellulare? mSpy è la soluzione perfetta

Sospiri e lacrime essere genitori? Anche e certamente in un’età così difficile come quella dell’adolescenza. Chiunque di voi abbia un figlio o lavori con dei ragazzini sa perfettamente di cosa io stia...

Sospiri e lacrime essere genitori? Anche e certamente in un’età così difficile come quella dell’adolescenza. Chiunque di voi abbia un figlio o lavori con dei ragazzini sa perfettamente di cosa io stia parlando. Un ragazzino, anche molto ubbidiente, arrivato verso i 14 anni, diventa una sorta di demonio silenzioso, completamente incapace di aprire qualsiasi tipo di dialogo con il proprio genitore che viene solo percepito come un grosso problema da eliminare il prima possibile. Non c’è tentativo di mediazione che tenga: quel ragazzo tanto carino che fino all’anno prima ci raccontava qualsiasi cosa si chiude poi in un silenzio tombale.

Non abbiamo tanto bisogno di parole con i nostri figli, in testa abbiamo solo l’idea di spiare un cellulare che ci interessa controllare. Il mondo di nostro figlio, i suoi occhi, le sue mani, i suoi dati, le sue foto, sono tutti su e in quel cellulare, il suo migliore amico. E noi siamo lì inermi a fare domande a cui non ci viene mai data nessuna risposta, con la netta idea che tutto quello che sta succedendo sia assolutamente fuori dal nostro controllo. Allora ci immaginiamo di dover stringere la cinghia, di dover dare delle restrizioni alla vita di nostro figlio che però continua a ribellarsi ancora di più, ci racconta ancora più bugie e trova mille sotterfugi per usare il cellulare e per uscire.

E noi che tutto volevamo tranne entrare in conflitto con i nostri figli non sappiamo assolutamente come fare per uscire fuori da questa situazione e chiediamo aiuto, abbassiamo le difese, litighiamo con moglie, marito e figli, ci chiudiamo in noi stessi, lavoriamo poco e male.

E non possiamo di certo permetterci di non lavorare per stare dietro a un figlio adolescente che ne combina di ogni, che ci dice tantissime bugie e che non ha nessun tipo di remore nel continuare a sbloccare tutti i blocchi informatici che abbiamo messo sul cellulare. Avere mai pensato a un software per spiare il cellulare? Ci sono programmi per spiare i cellulari che funzionano molto bene come mSpy.

mSpy: quando la tecnologia è dalla parte dei genitori

Quando ci troviamo in grande difficoltà con i nostri figli allora sarà bene pensare che un’app per spiare il cellulare mspy.it è una soluzione molto semplice e molto comoda da utilizzare. E noi che ci sbattiamo tanto per controllare un cellulare da vicino possiamo avere tutta la possibilità di comprare un software spia cellulari che fa tutto il lavoro che ci serve anche quando noi siamo al lavoro, il nostro lavoro. So che non è molto difficile da credere ma ci sono genitori che hanno perso completamente la loro vita per star dietro a quella dei propri figli e non è quello che vogliamo. Questo tipo di software per spiare è in grado di controllare:

chiamate in entrata e in uscita

email in entrata e in uscita

chat su tutti i profili social

e bloccare siti considerati pericolosi

cronologia siti già visitati

posizione gps del proprio cellulare (anche in caso di furto e di smarrimento)

foto e video

Basterà scaricare l’applicazione sul cellulare della persona che vogliamo controllare e poi inserire i nostri dati e la carta di credito sul sito mSpy che ci permetterà di aprirci un profilo che possiamo controllare sia dal pc che dal telefono. Si creerà una lavagna virtuale su cui noi possiamo dare un’occhiata a tutto quello che ci interessa e questo ovunque noi ci si trovi in quel momento, lontano o vicino da nostro figlio.

Alcuni hanno usato questo software anche con adulti (sia fidanzati che colleghi o sottoposti) e mi raccomando che siano sempre consenzienti per non ritrovarsi con qualche denuncia.

Con il figlio è tutto più semplice, sempre che lui lo sappia, e noi saremo certamente più sereni e tranquilli avendo sotto controllo il famoso cellulare di nostro figlio prima che si metta in qualche guaio.

Dobbiamo essere sempre saggi e tranquilli e non passare dalla parte del torto, dobbiamo controllare quello che ci sembra sbagliato ma lasciare la libertà al nostro bambino che così non avrà bisogno di dirci bugie. E voi avete mai sentito parlare di un software che spia i cellulari?