UN SOGNO CHE DIVENTA REALTÀ: LA PATERNESE GIORGIA MORABITO CONQUISTA L’AMERICA

Un sogno coltivato sin da bambina, realizzato con determinazione e impegno: la paternese Giorgia Morabito, studentessa del liceo scientifico "E. Fermi", ha partecipato a un programma di scambio culturale negli Stati Uniti, vivendo un anno scolastico nella cittadina di Paducah, nel Kentucky.

Un’esperienza straordinaria che le ha permesso di integrarsi completamente nella cultura americana, padroneggiare perfettamente la lingua inglese e frequentare una prestigiosa high school. Durante il suo soggiorno, Giorgia ha preso parte a numerose attività: è entrata a far parte della squadra delle cheerleader, ha partecipato a viaggi di volontariato e ha vissuto in prima persona lo spirito scolastico americano.

A coronare il tutto, ha conseguito il diploma statunitense con lode.

Un traguardo che non rappresenta solo un successo personale, ma anche una fonte di immensa gioia e orgoglio per la sua famiglia, i suoi amici e per tutta la comunità paternese.

Giorgia è la prova che i sogni, se coltivati con passione e costanza, possono diventare realtà. Il suo viaggio non è solo geografico, ma anche umano: un cammino di crescita, scoperta e coraggio che resterà per sempre nel suo cuore – e in quello di chi le vuole bene.