Un torneo di calcetto ed il riscatto dei giovani al campo di via Verga

LA PATERNO' CHE CI PIACE. Il progetto “Giovani Valorizzano il Territorio” va avanti: un esempio da imitare

95047.it A pieno ritmo le attività presso il “Centro Giovani di Via Verga” attuate nell’ambito del Progetto “Giovani Valorizzano il Territorio” finanziato dal Piano Azione Coesione “Giovani no profit”, da Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, gestito e coordinato dall’ A.S. D. Paternò baseball. L’obiettivo progettuale è quello di far diventare il campo da baseball da luogo prettamente dedicato allo sport e agli sportivi a luogo accessibile a tutti, favorendone la fruizione da parte dell’itera collettività giovanile. I destinatari del progetto sono giovani di età compresa fra 14 e i 21 anni che vengono impegnati in diversi laboratori sportivi e ludico ricreativi.

Proprio due giorni fa si è concluso il Torneo di calcetto a 5: cinque le squadre partecipanti, due le Parrocchie coinvolte, Cristo Re e Sant’Antonio. La finale per la conquista del 3° posto ha visto vincitori i ragazzi di “Cristo Re” che hanno battuto per 2 a 1 i ragazzi del Team Eagles (Parrocchia Sant’Antonio).

Una finale combattutissima invece quella tra Paternò Bulls e l’Atletico Madrid per l’aggiudicazione del primo posto, che ha assegnato la vittoria del torneo alla squadra del Paternò Bulls (Emanuele Lo Faro, Danilo Di Marco, Davide Mannino, Luca Conti, Simone Amantia, Samuele Manco), che ha battuto per 4 a 2 i ragazzi dell’ Atletico Madrid.

Un plauso a Mario Valenti dell’ Atletico Madrid che ha vinto il premio “Fair play”.

A questa manifestazione sportiva, svoltosi dal 16 giugno 2016 al 7 luglio 2016, hanno assistito oltre ai partecipanti, numerosi spettatori, attirati sia dalle partite sia dal clima giocoso e divertente che ha accompagnato le varie giornate della manifestazione.