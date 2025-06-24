Un trionfo di colori e devozione: successo per la manifestazione del Corpus Domini a Ragalna

È stato un autentico spettacolo di colori e fede quello andato in scena a Ragalna nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 giugno, in occasione della celebrazione del Corpus Domini. Una manifestazion...

È stato un autentico spettacolo di colori e fede quello andato in scena a Ragalna nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 giugno, in occasione della celebrazione del Corpus Domini. Una manifestazione che ha saputo unire tradizione, arte e partecipazione popolare, trasformando le vie del paese in un percorso emozionante e suggestivo.

Protagonisti assoluti gli arazzi all’uncinetto, realizzati con pazienza e maestria dalle laboriose signore di Ragalna. Vere e proprie opere d’arte che hanno catturato l’attenzione di centinaia di visitatori, diventando virali anche sui social: foto, video e storie condivise da chi ha voluto immortalare un evento che ha saputo toccare il cuore di tutti.

Il momento più intenso e carico di spiritualità è stato senza dubbio quello della processione del Santissimo, svoltasi nel pomeriggio di domenica.

Padre Vincenzo Nicoloso ha guidato il corteo camminando sopra il tappeto di manufatti ispirati al Corpus Domini, in un’atmosfera carica di emozione e raccoglimento.

Soddisfazione e orgoglio si leggono nei volti degli organizzatori e di tutta la comunità, che già guarda con entusiasmo alla prossima edizione. L’idea è quella di arricchire ulteriormente la manifestazione, aggiungendo nuovi tasselli e coinvolgendo sempre più persone in questa grande festa di fede, arte e condivisione.

La manifestazione è stata anche un’occasione per far conoscere Ragalna oltre i confini locali.

Ragalna, ancora una volta, si conferma custode di tradizioni vive e partecipate, capace di rinnovarsi senza perdere la propria anima.