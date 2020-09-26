UNA 27 ENNE DI PATERNO' NUOVA FIAMMA DI MARIO BALOTELLI

Sono sempre di più le voci che danno la Paternese Alessia Messina, come nuova fiamma di Mario Balotelli, il bravo calciatore palermitano, che spesso fa parlare di se per attività extra sportive. Secon...

Sono sempre di più le voci che danno la Paternese Alessia Messina, come nuova fiamma di Mario Balotelli, il bravo calciatore palermitano, che spesso fa parlare di se per attività extra sportive. Secondo molti giornali di gossip, infatti, il calciatore è stato visto ultimamente sempre più con Alessia, 27 anni fra qualche giorno, modella e influencer con oltre 500 mila followers su Instangram. Divenuta volto noto della tv, grazie al programma “Veline”, Alessia è stata anche a “Uomini e Donne”, in cui è nata una storia d’amore con Amedeo Andreozzi, storia messa a dura prova dalla partecipazione a Temptation Island. Dopo il programma, la coppia è rimasta insieme per un altro periodo per poi mettere fine alla loro storia. Ora, da qualche mese, la bella Alessia è stata più volte avvistata in compagnia di Supermario, specie in qualche uscita a Taormina. E questo ha subito fatto raddrizzare le antenne dei paparazzi. Certo, sarebbe una buona pubblicità per il paese vedere Mario Balotelli in giro per Paternò, o magari, giocare nella squadra locale fra qualche anno.