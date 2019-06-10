UNA DOMENICA DI SANGUE SULLE STRADE SICILIANE

Ancora sangue sulle strade siciliane.Tre incidenti mortali hanno segnato la giornata di ieri.Il primo mortale a Palermo, in via Selinunte. Morto un uomo di 55 anni, Nicola Polisano. La vittima era in...

Ancora sangue sulle strade siciliane.

Tre incidenti mortali hanno segnato la giornata di ieri.

Il primo mortale a Palermo, in via Selinunte. Morto un uomo di 55 anni, Nicola Polisano. La vittima era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da verificare, si è schiantato contro un'auto. I soccorritori del 118 hanno cercato di rianimarlo sul posto ma non c'è stato nulla da fare. Scene drammatiche quando sul posto è arrivata la moglie, lacrime e rabbia, l’uomo non aveva il casco.

Una vittima e due feriti, invece, per un incidente stradale al rientro dal mare, alle porte di Ragusa, sulla statale 25 che conduce da Marina di Ragusa al capoluogo ibleo. Una vettura è uscita fuori strada per cause in corso d'accertamento della polizia stradale. E' deceduta una donna di 38 anni, Silvana Lidia il suo nome, mentre sono rimasti feriti il marito 39enne ed il figlio di 12 anni.

L’altro incidente mortale nell’agrigentino a Caltabellotta è sempre nella giornata di ieri.

A perdere la vita un 22enne di Lucca Sicula, Giuseppe Gagliano. Il giovane, studente universitario di Economia a Siena, era in macchina con altri tre amici e stavano, a quanto pare, andando al mare.

L'auto si è ribaltata e le condizioni dello studente universitario sono apparse gravi fin da subito tant'è che è stato trasferito, con elisoccorso, all’ospedale Civico di Palermo dove è però giunto cadavere.

Una domenica di sangue, una domenica da dimenticare.