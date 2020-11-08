UNA DONNA PATERNESE RACCONTA: «LA MIA ESPERIENZA CON IL COVID-19 VISSUTA IN PRIMA PERSONA»

«Le persone positive si sa attirano di tutto .....BECCATA dal covid 19 !! Vorrei condividere con voi la mia esperienza con il COVID-19 vissuta in prima persona».Inizia così il racconto di una signora...

Inizia così il racconto di una signora Paternese che racconta dell'esperienza con il coronavirus vissuta sulla propria pelle: dai primi sintomi, passando per il ricovero, le cure e il ritorno a casa.

Lo riportiamo integralmente:

"Le persone positive si sa attirano di tutto .....BECCATA dal covid 19 !!31 anni no malattie pregresse no diabete no obesità nulla di ciò ma sono finita comunque in rianimazione ho cominciato con febbre che è andata via con l'antibiotico ma i dolori il mal di testa e il non avere forze infondo mi facevano capire che non poteva essere una normale influenza e di colpo via odori e sapori continuo a stasera a casa ,ma si passerà come ogni anno ma comincio a non poter stare in piedi ad avere un dolore al petto ad ogni respiro..... vado in ospedale e da lì in un paio d ore la situazione precipita mi fanno un tampone positiva mi fanno la tac polmonite intersestiale ossia polmonite da covid ..ma va ???come era la storia che raccontavano prende solo i vecchi o chi sta male ebbene no !!! Devo essere ricoverata e ho bisogno dell'ossigeno iniziano le telefonate nei vari ospedali ,pieni tutti!!!!

Dopo ore interminabili trovo posto in rianimazione ad Acireale arrivò lì saranno state l'una e mezza di notte il silenzio di quella stanza mi lascia senza parole mi giro e sono tutti intubati non ho aperto gli occhi per le prime ore per paura di guardare ,la sensazione di non poter respirare era sempre più forte come se l'ossigeno non riuscisse a fare di più grazie a Dio e ad infermieri e medici di una bontà assurda piano piano sono stata meglio ma credetemi quante volte volevo poter scrivere a quei gran stronzi che non credono ,che hanno solo detto cazzate.... ma dato che non credere andate in rianimazione non vestiti tipo super eroi senza mascherina e guanti tanto a voi il covid vi fa un baffo o semplicemente vi vede merde e non si attacca probabile.

Io sono sempre stata attenta MOLTO ma l'ho beccato cmq ,! spero e non auguro a nessuno di passare ciò che ho passato SOLA LONTANA DA TUTTI nessuno che può portare anche solo una bottiglia d acqua ....pensate... e riflettete ,....a dimenticavo si guarisce in una ventina di giorni se tutto va bene se ti tocca essere intubata con l'aiuto del buon Dio ci vogliono anche tre mesi per uscire da lì capite perché non leggete quotidianamente i guariti ? Spero d essere stata esaudiva ..un ultima cosa IGNORANTONI IL TEMPO DEGLI UNTORI È FINITO siamo tutti sotto sto cielo IDIOTI !!! Spero sia chiaro che la positività al covid non dura una vita grazie a Dio !!!! GRAZIE E DICO GRAZIE A TUTTI COLORO CHE SONO STATI SOLIDALI E UMANI NEI NOSTRI CONFRONTI non dico brutte parole di solito ma una mi tocca FANCULO A TUTTO IL RESTO VI SIETE DIMOSTRATI CIÒ CHE SIETE !!adesso andate in chiesa a lodare qualcuno che non siete neanche in grado di nominare!!!!

NON FINIRÒ MAI DI RINGRAZIARE TUTTI I MEDICI INFERMIERI E PERSONALE DELL OSPEDALE DI ACIREALE CHE SONO STATI PER ME UNA FAMIGLIA I SORRISI E IL SOPPORTO IN QUEI MOMENTI È STATO FONDAMENTALE GRAZIE DI CUORE DAVVERO SIETE SPECIALI!!