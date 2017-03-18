Il recupero delle tradizioni popolari è il tema centrale dell' Unità di Apprendimento di quest' anno scolastico dal titolo" Una finestra sul nostro territorio " che coinvolgerà tutte le classi della s...

Il recupero delle tradizioni popolari è il tema centrale dell' Unità di Apprendimento di quest' anno scolastico dal titolo" Una finestra sul nostro territorio " che coinvolgerà tutte le classi della scuola primaria dell' I. C. G.B.NICOLOSI di Paternò. In particolare la giornata di ieri ha visto impegnati i bambini, le insegnanti e le mamme della seconda B del plesso centrale di via Scala Vecchia nella rievocazione dell' ormai perso " pranzo de virgineddi ". Le insegnanti Raffaella Arena , Imma Passaro, Loredana La Delfa, Cinzia Caruso e Stella Cipria hanno voluto recuperare l' antica tradizione con le quali alcune giovani donne non sposate e bambini in condizioni economiche non agiate, venivano invitate a pranzo, in onore a San Giuseppe. Per recuperare la tradizione paternese, questa mattina è stato organizzato, grazie alle mamme, un pranzo per gli alunni di seconda B. Tutto è stato curato nei minimi dettagli secondo tradizione; dall' altarino realizzato con il pane, alla processione dei " virgineddi " vestiti di bianco con le coroncine in testa sventolando gli stendardi di San Giuseppe; dalle litanie in siciliano in onore del santo, alla benedizione del pane a cura del parroco don Nino Pennisi e per chiudere il pranzo con le sette caratteristiche portate servito dalle mamme.

"Una finestra sul nostro territorio: I virgineddi "evento alla scuola G.B.Nicolosi