UNA FORTE ESPLOSIONE DISTRUGGE UN EDIFICIO NEL CENTRO DI MADRID
Una forte esplosione è stata registrata poco prima delle 15:00 nel centro di Madrid. Un edificio è stato gravemente danneggiato dopo l'esplosione, la cui origine al momento è sconosciuta, ma tut...
FLASH
Una forte esplosione è stata registrata poco prima delle 15:00 nel centro di Madrid. Un edificio è stato gravemente danneggiato dopo l'esplosione, la cui origine al momento è sconosciuta, ma tutto fa pensare ad una fuga di gas. La proprietà, situata a fianco di una casa di cura, una scuola, è stata gravemente danneggiata, perdendo completamente il tetto e le tramezzi di cinque dei suoi sette piani. Al momento non si hanno notizie di morti.
Secondo fonti della polizia citate dall'Efe, la zona è stata evacuata e isolata. Sul posto sono in azione i soccorsi.
