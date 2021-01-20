95047

UNA FORTE ESPLOSIONE DISTRUGGE UN EDIFICIO NEL CENTRO DI MADRID

20 gennaio 2021 15:27
News
FLASH

Una forte esplosione è stata registrata poco prima delle 15:00 nel centro di Madrid. Un edificio  è stato gravemente danneggiato dopo l'esplosione, la cui origine al momento è sconosciuta, ma tutto fa pensare ad una fuga di gas. La proprietà, situata a fianco di una casa di cura, una scuola, è stata gravemente danneggiata, perdendo completamente il tetto e le tramezzi di cinque dei suoi sette piani. Al momento non si hanno notizie di morti.

Secondo fonti della polizia citate dall'Efe, la zona è stata evacuata e isolata. Sul posto sono in azione i soccorsi.

