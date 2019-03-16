UNA PATERNESE A CANALE 5 NELLA PUNTATA DI OGGI “AVANTI UN ALTRO”
Non vi sveliamo molte sorprese, ma vi anticipiamo che questa sera, nella popolarissima trasmissione televisiva “Avanti un altro”, tra le concorrenti che risponderanno alle domande formulate da Paolo B...
Non vi sveliamo molte sorprese, ma vi anticipiamo che questa sera, nella popolarissima trasmissione televisiva “Avanti un altro”, tra le concorrenti che risponderanno alle domande formulate da Paolo Bonolis, accompagnato da Luca Laurenti, parteciperà una ragazza di Paternò, selezionata come concorrente tra tanti aspiranti.
Maggiori dettagli saranno dati dopo la puntata per non togliere il piacere della sorpresa.
Per questo vi invitiamo a sintonizzare la televisione alle ore 18.40 su Canale 5, l’ammiraglia delle reti Mediaset, per questa puntata “Paternese” di “Avanti un altro”.