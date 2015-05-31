Una pedalata per la ricerca che ci dice che Paternò è anche speranza

Cosa rimane di una mattinata dove ha trionfato la bellezza

95047.it Eravamo in cento? Mille? Un milione? Non è importante. Non contano i numeri. Conta quello che fai e perché lo fai. Una bella domenica mattina quella di oggi con la pedalata UILDM. Un giro in bici per le strade di Paternò: dal centro storico alla periferia. Tanti bimbi, tanti appassionati, tante associazioni, l'assessorato allo sport, la federazione ciclistica.

L'appello del ricercatore e presidente dell'Uildm, Andrea Lombardo, è stato raccolto alla grande. Una mattinata dove si sono raccolti fondi per la ricerca: è questo quello che conta.

Paternò è anche, e soprattutto, questo. Partecipazione, impegno. E bellezza. Quella della gente perbene che, senza retorica, può essere germoglio per migliorare le cose.