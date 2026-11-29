Una piantina per Grazia: Enosis APS unisce Adrano e Paternò nella solidarietà

Grande partecipazione alla seconda giornata di raccolta fondi in piazza Umberto ad Adrano.

Una piantina per accendere una speranza, un piccolo gesto per offrire un aiuto concreto. Si è svolta oggi, domenica 29 novembre, in piazza Umberto ad Adrano, la seconda giornata di raccolta fondi promossa dall’associazione paternese Enosis APS in favore di Grazia Azzarello, cittadina adranita che sta affrontando un tumore al pancreas.

Anche in questa occasione, i volontari dell’associazione sono scesi in piazza per raccogliere fondi attraverso la vendita di piantine, offrendo un sostegno concreto a Grazia e facendole sentire la vicinanza della comunità.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione da parte dei cittadini di Adrano e Paternò, che ancora una volta hanno dimostrato il valore della solidarietà attraverso gesti concreti.

Soddisfazione e gratitudine sono state espresse dal presidente di Enosis APS, Riccardo Longo, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla raccolta fondi.

L’iniziativa rientra nel progetto «Solo insieme possiamo», attraverso il quale l’associazione promuove attività di volontariato e interventi a sostegno delle persone e delle famiglie che attraversano momenti di difficoltà.

Una giornata che lascia un importante messaggio di speranza e solidarietà. Ogni piantina acquistata rappresenta molto più di un contributo economico: è un gesto di affetto e il simbolo di due comunità che hanno scelto di stringersi attorno a Grazia.