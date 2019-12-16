UNA ‘PIOGGIA DI SABBIA’ È ATTESA PER MERCOLEDÌ SULLA SICILIA
Come riporta il sito centrometeosicilia.it, a partire da martedì, lo sprofondamento di una saccatura nord-Atlantica fin sull’Algeria e il suo successivo cut-off depressionario consentirà la formazione di una depressione di tipo afro-mediterraneo, formazione abbastanza atipica, ma non rara per il mese di dicembre, che, nella sua risalita verso nord-est, andrà a risucchiare ulteriori masse d’aria dal nord-Africa che andranno questa volta a caricarsi di pulviscolo sahariano.
Le polveri sahariane da mercoledì 18 invaderanno i cieli della nostra isola e nel caso di fenomeni andranno a depositarsi al suolo in quantità moderate.
I cieli, dove non pioverà diverranno lattiginosi soprattutto nella prima parte della giornata di giovedì 19 dicembre.
La situazione proseguirà su questa falsa riga probabilmente fino al weekend in quanto il posizionamento del flusso zonale troppo settentrionale manterrà la nostra isola esposta a correnti sud-occidentali in quota.