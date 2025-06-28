UNA SCIA DI LUCI HA SORPRESO PATERNÒ: QUESTA SERA È PASSATO STARLINK. ECCO I PROSSIMI PASSAGGI

PATERNÒ – Anche questa sera numerose segnalazioni sono arrivate in redazione riguardo a una scena tanto affascinante quanto misteriosa. Una lunga fila di luci bianche ha solcato il cielo sopra Paternò...

Un’insolita “processione” di decine di puntini luminosi, disposti in fila indiana e in movimento costante, ha attraversato l’orizzonte intorno alle ore 22:11, lasciando tutti con il naso all’insù. A prima vista poteva sembrare un fenomeno inspiegabile, ma in realtà si tratta del passaggio della costellazione di satelliti Starlink, messi in orbita da SpaceX, l’azienda aerospaziale fondata da Elon Musk.

Il progetto Starlink ha come obiettivo quello di fornire connessione Internet a banda larga anche nelle aree più remote del pianeta, attraverso una rete di migliaia di satelliti in orbita bassa. Il passaggio visibile questa sera ha rappresentato uno degli spettacoli più suggestivi di questo sistema, che negli ultimi anni ha attirato l’attenzione in tutto il mondo.

Quando rivedremo i satelliti Starlink sopra Paternò

Per chi si fosse perso lo spettacolo o volesse rivederlo, ci sono nuove occasioni nei prossimi giorni. Ecco le prossime date utili:

Sabato 29 giugno 2025 alle ore 22:10

Domenica 30 giugno 2025 alle ore 22:11

Si consiglia di osservare il cielo in un luogo poco illuminato, lontano dalle luci artificiali della città, per godere appieno del passaggio silenzioso e spettacolare di queste luci nel cielo.

Un evento che, seppur spiegabile scientificamente, continua a suscitare stupore e meraviglia in chi alza lo sguardo verso le stelle.