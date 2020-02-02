UNA SPERANZA DALL’ISTITUTO SPALLANZANI DI ROMA: “ABBIAMO ISOLATO IL CORONAVIRUS”

"All'Istituto Spallanzani è stato isolato il coronavirus. E' una notizia di rilevanza internazionale". Lo ha detto il ministro della Salute Speranza, ringraziando i medici."Significa avere più possibi...

"All'Istituto Spallanzani è stato isolato il coronavirus. E' una notizia di rilevanza internazionale". Lo ha detto il ministro della Salute Speranza, ringraziando i medici.

"Significa avere più possibilità di studiarlo e capire come contenerlo. Sarà messo a disposizione della comunità internazionale e degli organismi che ci stanno lavorando".

"Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini.

L'Italia diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca", spiega il direttore scientifico dello Spallanzani, Ippolito.