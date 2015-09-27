Una tesi di laurea su Paternò

Stefania Castro si è laureata all’Accademia delle Belle Arti. Dov’è la notizia? In un lavoro originale che parla della nostra città

95047.it Stefania Castro è una brillante ragazza di 22 anni. E’ paternese ed ha appena raggiunto uno degli obiettivi che si era prefissa: ottenere la laurea all’Accademia delle Belle Arti. Perché ne parliamo? Semplice. Ci ha colpito, e non poco, la sua scelta: quella di “dedicare” e intitolare la tesi di laurea alla sua Paternò.

“La mia tesi tratta un argomento forse insolito ma a mio avviso originale - racconta Stefania -. Curiosa nei confronti del significato del nome antico di Paternò, ovvero Ibla Major, ho approfondito la ricerca in ambiti artistico, storico e letterario”.

Ecco che, in una città che pare trascinarsi al suo malessere ed alla sua confusione, arrivano di questi esempi. Che meritano di essere raccontati e fatti conoscere. Sembra quasi che ogni ogni qual volta ci troviamo dinanzi al guscio di una comunità chiusa nella sua disperazione venga servito uno scalpellino per scardinarlo, un forellino nel muro, un cielo aperto e sempre disponibile. Per ogni questione paternese irredenta, ecco arrivare la redenzione della scrittura e delle idee.

Ci siamo presi un “pezzettino” di tesi per riportarlo qui: “..lo scopo è stato quello di creare un simbolo e dare un volto, ad una figura che si associ al concetto di IBLA”.....”attraverso il richiamo di alcune caratteristiche aderenti al concetto di donna, ho dato vita ad una personale interpretazione artistica dell’aspetto della dea”...”ho focalizzato la mia attenzione su una visione personale, dando un aspetto contemporaneo ad un concetto fuori dal tempo, rendendolo vivo”...”vi è un forte richiamo alla femminilità, alla procreazione, alla fertilità, alla natura, al concetto di madre terra..”

“..esaltare un concetto solenne e importante quale quello associato alla dea, senza sottomettere ad una semplice immagine o figurazione, un significato senza tempo e di così grande importanza..”..

Persino il voto (110 e lode) passa in secondo piano. Una bella storia quella di Stefania Castro: bella come la sua Ibla. E come una domenica che ci ha restituito, per un attimo, la passione per la propria terra da parte delle giovani generazioni di paternesi.