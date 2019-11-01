UN'ALTRA SUORA INCINTA: LASCIA IL SUO ISTITUTO NEL RAGUSANO

Oggi si è appreso che un’altra suora, originaria del Madagascar, che svolgeva la sua missione in un paese del ragusano nell’Istituto dove si occupava dell’assistenza agli anziani, è in attesa di un ba...

Oggi si è appreso che un’altra suora, originaria del Madagascar, che svolgeva la sua missione in un paese del ragusano nell’Istituto dove si occupava dell’assistenza agli anziani, è in attesa di un bambino.

La notizia della gravidanza risalirebbe a circa un mese; la suora che fungeva anche da madre superiora ha lasciato l’Istituto ed è tornata nel suo paese d’origine.

Ieri era stato reso noto che un'altra suora, 34 anni, che era ospite di un convento di un piccolo comune dei Nebrodi.

Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dell’ordine religioso al quale appartiene, che ha preferito trasferire la suora a Palermo. Gli stessi ambienti ecclesiastici fanno sapere che la donna, dopo avere partorito, potrà scegliere di abbandonare l’ordine e fare la mamma a tempo pieno.