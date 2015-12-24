Un’auto va a fuoco alle “Palme”

Sul posto, i vigili del fuoco di Paternò

95047.it E’ accaduto all'altezza dell’incrocio tra le vie Vittorio Emanuele e Strano: poco dopo le 17.15. Da una Fiat Punto che procedeva per il suo senso di marcia, ad un tratto è cominciato ad uscire del fumo; da lì a breve la vettura è stata completamente avvolta dalle fiamme. Le cause dell’incendio sarebbero scaturite ad un corto circuito: alcuni testimoni hanno detto di avere udito anche una forte esplosione. Non si registrano fortunatamente feriti. Il rogo ha lambito anche una Ford che si trovava parcheggiata sul marciapiede alla destra della vettura. Traffico in tilt.