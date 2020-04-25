UN’ITALIANA È LA PRIMA VOLONTARIA A SPERIMENTARE IL VACCINO A OXFORD

A due giorni dall'inoculazione del prototipo di vaccino, sviluppato nei laboratori dell'università di Oxford, Elisa Granato, la ricercatrice di origine italiana pioniera tra i mille volontari coinvolt...

A due giorni dall'inoculazione del prototipo di vaccino, sviluppato nei laboratori dell'università di Oxford, Elisa Granato, la ricercatrice di origine italiana pioniera tra i mille volontari coinvolti nella sperimentazione, rassicura sul suo stato fisico: "Fin qui sto benissimo!". Granato, ricercatrice di zoologia e microbiologia nella stessa università, è stata la seconda volontaria, giovedì scorso, a sottoporsi al test sperimentale del progetto condotto dall'Istituto Jenner di Oxford in partnership con l'azienda Advent-Irbm, di Pomezia.

Un'iniezione trasmessa in diretta televisiva dalla Bbc.

Di fronte all'interesse globale che questa sperimentazione ha suscitato, la ricercatrice, che si nega a interviste, ha usato il profilo Twitter per fornire aggiornamenti sulle sue condizioni di salute come in una sorta di breve diario. "Sto benissimo finora, e il team sta facendo un lavoro fantastico nel seguirci e sostenere tutti i partecipanti", ha scritto.