UNITI PER LA TRADIZIONE: A PATERNÒ NASCE L’ASSOCIAZIONE CEREO ORTOFRUTTICOLI

Nei giorni scorsi , in via della Posta 12 a Paternò, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della Prima Associazione Cereo Ortofrutticoli, un progetto che nasce dalla volontà di promuovere, custodire e...

Nei giorni scorsi , in via della Posta 12 a Paternò, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della Prima Associazione Cereo Ortofrutticoli, un progetto che nasce dalla volontà di promuovere, custodire e rilanciare la tradizione e l’identità agricola locale.

All’evento hanno preso parte Padre Salvatore Magrì, parroco della Chiesa di Santa Barbara, Padre Salvatore Alì, della Parrocchia Spirito Santo, e Gaetano Amato, responsabile delle festività di Santa Barbara.

La loro presenza ha rappresentato un momento importante di benedizione e vicinanza alla nuova realtà associativa.

L’associazione è stata fondata con grande impegno e passione, nella consapevolezza delle difficoltà, ma con la ferma volontà di valorizzare la tradizione, il lavoro e l’identità del territorio. Un’iniziativa nata dal desiderio di unire le forze per dare nuova linfa a un comparto che è da sempre cuore pulsante della vita economica, sociale e culturale di Paternò.

La Prima Associazione Cereo Ortofrutticoli si propone come punto di riferimento per i produttori locali e come ponte tra passato e futuro, promuovendo collaborazione, sostenibilità e orgoglio delle proprie radici.te tra passato e futuro, promuovendo collaborazione, sostenibilità e orgoglio delle proprie radici.