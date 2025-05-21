UOMO SCOMPARSO A CATANIA, IL TRISTE EPILOGO: “PAPÀ NON È PIÙ TRA NOI”, IL TRAGICO ANNUNCIO DELLA FIGLIA DI PIETRO BONACCORSI

Purtroppo si è conclusa nel modo più drammatico la scomparsa di Pietro Bonaccorsi, 72 anni, residente nella zona di Corso Italia a Catania. A confermare la notizia è la figlia, attraverso un toccante...

Purtroppo si è conclusa nel modo più drammatico la scomparsa di Pietro Bonaccorsi, 72 anni, residente nella zona di Corso Italia a Catania. A confermare la notizia è la figlia, attraverso un toccante post sui social:

"Grazie alle tante condivisioni, grazie alle forze dell’ordine, ma soprattutto a tutta la nostra famiglia che ci ha aiutato e sostenuto. Senza di voi eravamo persi. Purtroppo, con grande dolore, vi comunico che mio padre non è più tra noi."

L’anziano si era allontanato da casa nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17:00, per svolgere alcune commissioni, senza però fare più ritorno. Da quel momento si erano perse le sue tracce, dando il via a una mobilitazione immediata da parte dei familiari, delle forze dell’ordine e di numerosi cittadini che avevano condiviso l'appello sui social nella speranza di ritrovarlo.

Non era chiaro se Bonaccorsi si fosse allontanato a bordo della sua auto, una Volkswagen Passat Station Wagon grigio scuro, targa FD775LR. L’uomo era noto per spostare frequentemente la vettura tra gli stalli delle strisce blu della zona, fatto che rendeva difficile localizzarla. Al momento della scomparsa aveva con sé le chiavi dell’auto, ma non aveva lasciato alcun messaggio ai familiari.

Al momento dell’ultimo avvistamento, Pietro indossava pantaloni azzurri, una camicia blu, un maglione blu e scarpe marroni.

Nelle ore successive alla scomparsa, i familiari avevano lanciato un accorato appello:

"È importantissimo diffondere questo appello", avevano scritto, invitando chiunque avesse informazioni a farsi avanti.

Oggi, purtroppo, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere.