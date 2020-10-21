UOVA POSTDATATE, SEQUESTRO NEL RAGUSANO: OPERAZIONE DEL RAC DI MESSINA

I carabinieri del reparto tutela agroalimentare (Rac) di MESSINA con il supporto dell’Arma territoriale hanno controllato numerose aziende del comparto avicolo poste sul territorio di competenza. Pres...

I carabinieri del reparto tutela agroalimentare (Rac) di MESSINA con il supporto dell’Arma territoriale hanno controllato numerose aziende del comparto avicolo poste sul territorio di competenza. Presso un’impresa agricola del Ragusano i militari hanno addirittura accertato l’apposizione, sugli imballaggi delle uova, di un lotto di produzione recante una data successiva a quella dell’ispezione dei carabinieri. I titolari sono stati denunciati per tentata frode in commercio (artt. 56 e 515 c.p.) e le 5.000 uova, munite di data di scadenza e di lotto falsificati, sequestrate.