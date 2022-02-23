USA AVVERTONO KIEV, 'RUSSIA PREPARA L'INVASIONE IN 48 ORE"

L'amministrazione Biden ha informato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che secondo informazioni di intelligence la Russia sta preparando una invasione su larga scala del suo Paese nel giro dell...

L'amministrazione Biden ha informato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che secondo informazioni di intelligence la Russia sta preparando una invasione su larga scala del suo Paese nel giro delle prossime 48 ore.

Lo riferiscono Newsweek e Cnn citando dirigenti dell'intelligence americana.

Inoltre, secondo le stesse fonti, "segnalazioni di osservatori aerei indicano che la Russia ha violato lo spazio aereo nelle prime ore di oggi, con voli di ricognizione per un breve periodo di tempo sopra l'Ucraina". Una fonte vicina al governo ucraino, scrive Newsweek, ha confermato il monito ma ha sottolineato che questa è la terza volta in un mese che a Kiev è stato detto di prepararsi per un'imminente azione militare russa su larga scala. (ANSA).