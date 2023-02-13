USA, OGGETTI MISTERIOSI ABBATTUTI: "NON È ESCLUSA L'IPOTESI EXTRATERRESTRE"

Un generale delle forze aerospaziali americane per il Nord America ha detto che non esclude l'ipotesi "alieni" o qualsiasi altra spiegazione, rimandando a un'analisi approfondita degli esperti di inte...

Un generale delle forze aerospaziali americane per il Nord America ha detto che non esclude l'ipotesi "alieni" o qualsiasi altra spiegazione, rimandando a un'analisi approfondita degli esperti di intelligence. È quanto ha dichiarato il generale Glen VanHerck, a cui è stato chiesto un commento sulla serie di avvistamenti di 'oggetti da alta quota', tre negli ultimi tre giorni, intercettati in cielo e abbattuti dalle forze aeree americane e canadesi. L'ultimo, domenica, a forma ottagonale è stato colpito da un caccia americano e distrutto mentre sorvolava a sei chilometri d'altezza il lago Huron, tra il Michigan e il Canada.

"Lascio che facciano ipotesi l'intelligence e il controspionaggio - ha risposto l'alto ufficiale alla domanda sull'ipotesi degli 'alieni - io non escludo niente". "A questo punto - ha aggiunto - noi prendiamo in considerazione tutte le piste per identificare ogni tipo di minaccia o potenziale minaccia, a noi sconosciuta, che si avvicina al Nord America".

Qualche ora prima il New York Times aveva citato fonti dell'amministrazione Biden, per dire che avevano rassicurato, in forma privata, sul fatto che non ci fossero state indicazioni su "attività extraterrestre".

"Non ci sono indizi di presenza di extraterrestri o attività extraterrestri legate all'avvistamento degli oggetti volanti non identificati abbattuti in questi giorni dalle forze aeree americane", ha precisato il Pentagono.