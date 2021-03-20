USB DEI VIGILI DEL FUOCO RICORDA I DUE COLLEGHI MORTI TRE ANNI FA

Usb dei vigili del fuoco ricorda i due colleghi morti il 20 marzo 2018A perdere la vita, in quella violenta esplosione avvenuta in via Garibaldi, due anni fa, sono stati i due vigili del fuoco, Dario...

Usb dei vigili del fuoco ricorda i due colleghi morti il 20 marzo 2018

A perdere la vita, in quella violenta esplosione avvenuta in via Garibaldi, due anni fa, sono stati i due vigili del fuoco, Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico eppure il coronavirus non può far dimenticare il sacrificio, che il 20 marzo 2018, causò la morte di Dario e Giorgio. Oggi più che mai, il ricordo non deve essere messo da parte, difatti oggi, sarà celebrata una messa nel rispetto delle normative covid-19, nella cappella della caserma.

I due colleghi e padri che nell'espletamento del proprio dovere, persero la vita in quella tragica sera. Loro, come tutti i vigili del fuoco caduti in servizio, devono essere ricordati, anche in un periodo così nero.

Deve essere rimarcato, perché noi siamo una famiglia, loro avevano delle famiglie, e la dimenticanza o, l'indifferenza...... fa male, molto male!". Sono le parole di Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale Usb vigili del fuoco Sicilia.

A perdere la vita, in quella violenta esplosione avvenuta in via Garibaldi, due anni fa, sono stati i due vigili del fuoco, Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico.

Anche quest'anno un commosso ricordo da parte del sindacato per i due colleghi che hanno perso la vita durante il servizio.