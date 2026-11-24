PATERNO' VA AL PRONTO SOCCORSO E NON RIENTRA AI DOMICILIARI: DENUNCIATO 42ENNE

Si era recato al pronto soccorso per un malore, ma dopo le dimissioni non avrebbe fatto subito rientro a casa.

I Carabinieri della Radiomobile di Paternò hanno denunciato per evasione un 42enne del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

La denuncia è scaturita nell’ambito dei servizi di controllo svolti dai militari dell’Arma sul territorio di Paternò, secondo le direttive del Comando Provinciale di Catania, finalizzati a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Durante uno dei controlli, i militari hanno accertato l’assenza dell’uomo dalla propria abitazione. La madre ha riferito che il figlio si era recato al pronto soccorso locale a seguito di un malore.

Dagli accertamenti è emerso che il 42enne si era effettivamente recato presso la struttura sanitaria, dalla quale, tuttavia, era stato dimesso già da diverse ore.

Contattato telefonicamente dai Carabinieri, l’uomo ha riferito che stava facendo rientro a casa, risultando successivamente non raggiungibile.

Il 42enne, rientrato presso la propria abitazione soltanto in tarda mattinata, è stato pertanto denunciato per evasione.

Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva.