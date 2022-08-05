95047

VACANZE SICURE: I CONSIGLI DELLA POLIZIA STRADALE

La Polizia Stradale, in occasione della partenza per le vacanze estive di milioni di italiani, raccomanda a tutti gli automobilisti di mantenere una guida prudente e corretta, ribadendo quelle che son...

A cura di Redazione Redazione
05 agosto 2022 18:23
VACANZE SICURE: I CONSIGLI DELLA POLIZIA STRADALE -
News
Condividi

La Polizia Stradale, in occasione della partenza per le vacanze estive di milioni di italiani, raccomanda a tutti gli automobilisti di mantenere una guida prudente e corretta, ribadendo quelle che sono le norme di buon comportamento da assumere prima di affrontare il viaggio verso le mete di villeggiatura.

I consigli:

Fare un check-up completo del mezzo con particolare attenzione allo stato degli pneumatici (pressione, usura, fissaggio); verificare il funzionamento di luci, freni, e indicatori di direzione nonché controllare il livello dell’olio e quello dell’acqua del radiatore;

Caricare i bagagli in modo che il peso sia bilanciato e lasciando liberi gli spazi per consentire una buona visione dagli specchietti retrovisori;

Consumare pasti sempre leggeri ed evitare le bevande alcoliche;

Non affrontare il viaggio in condizioni di stanchezza;

Osservare rigorosamente le distanze di sicurezza;

Assicurare tutti coloro che viaggiano a bordo di autovettura con le cinture di sicurezza, e se bambini sugli appositi seggiolini e/o sedili di sicurezza omologati;

Richiedere informazioni sulla viabilità;

Utilizzare il cellulare con auricolare o bluetooth;

Fare una sosta almeno ogni due ore di guida;

Non lasciare in bella vista all’interno della vettura, durante le soste, oggetti di valore;

Rispettare i limiti di velocità che deve essere comunque adeguata alle condizioni atmosferiche, della strada e del traffico;

Indossare sempre il casco protettivo ben allacciato a bordo di motoveicoli e ciclomotori.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047