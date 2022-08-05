VACANZE SICURE: I CONSIGLI DELLA POLIZIA STRADALE
La Polizia Stradale, in occasione della partenza per le vacanze estive di milioni di italiani, raccomanda a tutti gli automobilisti di mantenere una guida prudente e corretta, ribadendo quelle che son...
La Polizia Stradale, in occasione della partenza per le vacanze estive di milioni di italiani, raccomanda a tutti gli automobilisti di mantenere una guida prudente e corretta, ribadendo quelle che sono le norme di buon comportamento da assumere prima di affrontare il viaggio verso le mete di villeggiatura.
I consigli:
Fare un check-up completo del mezzo con particolare attenzione allo stato degli pneumatici (pressione, usura, fissaggio); verificare il funzionamento di luci, freni, e indicatori di direzione nonché controllare il livello dell’olio e quello dell’acqua del radiatore;
Caricare i bagagli in modo che il peso sia bilanciato e lasciando liberi gli spazi per consentire una buona visione dagli specchietti retrovisori;
Consumare pasti sempre leggeri ed evitare le bevande alcoliche;
Non affrontare il viaggio in condizioni di stanchezza;
Osservare rigorosamente le distanze di sicurezza;
Assicurare tutti coloro che viaggiano a bordo di autovettura con le cinture di sicurezza, e se bambini sugli appositi seggiolini e/o sedili di sicurezza omologati;
Richiedere informazioni sulla viabilità;
Utilizzare il cellulare con auricolare o bluetooth;
Fare una sosta almeno ogni due ore di guida;
Non lasciare in bella vista all’interno della vettura, durante le soste, oggetti di valore;
Rispettare i limiti di velocità che deve essere comunque adeguata alle condizioni atmosferiche, della strada e del traffico;
Indossare sempre il casco protettivo ben allacciato a bordo di motoveicoli e ciclomotori.