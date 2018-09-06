VACCINI, A CATANIA APERTURE STRAORDINARIE DEGLI AMBULATORI

Con l’imminente riapertura delle scuole sale la richiesta di appuntamenti presso le ASP per somministrare ai bambini non in regola le 10 vaccinazioni obbligatorie previste dalla Legge Lorenzin.È propr...

Con l’imminente riapertura delle scuole sale la richiesta di appuntamenti presso le ASP per somministrare ai bambini non in regola le 10 vaccinazioni obbligatorie previste dalla Legge Lorenzin.

È proprio per far fronte a questo incremento di richieste che l’Asp di Catania ha dato il via a un programma di aperture straordinarie volto a incrementare le coperture della popolazione. Due volte a settimana ciascun distretto sanitario dovrà garantire l’apertura pomeridiana e un’apertura il sabato mattina di un ambulatorio, tutto ciò per il recupero degli inadempienti per papilloma-virus e morbillo (ricordiamo che solo nel 2017 i casi in Italia di morbillo sono stati quasi 5000). A Catania saranno due gli ambulatori con apertura straordinaria.

E come è accaduto l’anno scorso, alle scuole della provincia sono stati inviati gli elenchi degli alunni non ancora in regola con le vaccinazioni. Per ulteriori informazioni si può scrivere a: [email protected].

