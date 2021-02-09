VACCINI AGLI OVER 80, IN SICILIA 40MILA PRENOTAZIONI IN UN GIORNO

"Superati i 40 mila cittadini con più di 80 anni che hanno potuto prenotare il proprio vaccino. Un risultato che fa ben sperare". Lo ha detto l'assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero R...

"Superati i 40 mila cittadini con più di 80 anni che hanno potuto prenotare il proprio vaccino. Un risultato che fa ben sperare". Lo ha detto l'assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza, nel corso di una diretta Facebook. "Le forniture attuali ci consentono di potere fare 6 mila vaccini al giorno - ha detto Razza -. Siamo confidenti che nelle prossime settimane, dopo il mese di febbraio, possa aumentare la dotazione". Sul portale è stato realizzato il 97% delle prenotazioni, mentre il call center ha effettuato il restante 3%.

“Oggi è stato il primo giorno e la prenotazione – ha aggiunto il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci– sta andando benissimo, non ci sono lamentele. Siamo soddisfatti. Potremmo somministrare circa 130 mila dosi entro la fine di febbraio”. La seconda fase dell campagna vaccinale riservata agli over 80 partirà il prossimo 20 febbraio nei 60 punti vaccinali distribuiti in tutta la regione, ma si potrà chiedere anche il vaccino a domicilio.

“Il programma vaccinale finirà in estate raggiungendo anche le fasce dei più giovani, fino ai sedicenni” ha concluso Musumeci sottolineando che la Sicilia “è tra le prime in Italia per quantità di vaccini somministrati”.