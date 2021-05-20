VACCINI: AL VIA DOMANI L’INIZIATIVA “PROTEGGI TE E I NONNI”. SI POTRANNO VACCINARE I RAGAZZI DAI 18 ANNI IN SU CHE ACCOMPAGNANO I NONNI
Parte domani in tutti gli hub vaccinali della Sicilia la campagna "Proteggi te e i nonni" lanciata dalla Regione siciliana: vaccinare nonni e nipoti insieme, anche i "nonni" in senso metaforico, non direttamente parenti del giovane che li accompagna.
"Per partecipare basta aver compiuto i 18 anni, accompagnare un ultraottantenne a vaccinarsi (anche se non si è legati da vincoli di sangue) e aderire alla vaccinazione con un siero a vettore adenovirale, il monodose Johnson & Johnson o Vaxzevria, nuova denominazione del vaccino AstraZeneca - si legge in una nota del commissario per l'emergenza Covid.
Agli anziani sarà invece somministrato un vaccino a mRna, Pfizer o Moderna.
Gli accompagnatori over 18 possono essere anche più di uno. Un'opportunità importante, specie per i più giovani, per vaccinarsi in tempi brevi".