VACCINI: ANOMALIE AL FRIGO, STOP A 600 DOSI A CATANIA

Bloccato nell’hub di Catania, allestito nel mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, un lotto di 600 vaccini anti-Covid.

Gli operatori addetti hanno notato un’anomalia nella temperatura dei frigoriferi e hanno fermato cautelativamente l’utilizzo delle dosi.