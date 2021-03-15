95047

VACCINI: ANOMALIE AL FRIGO, STOP A 600 DOSI A CATANIA

Bloccato nell’hub di Catania, allestito nel mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, un lotto di 600 vaccini anti-Covid.Gli operatori addetti hanno notato un’anomalia nella temperatura dei frig...

15 marzo 2021 13:17
Bloccato nell’hub di Catania, allestito nel mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, un lotto di 600 vaccini anti-Covid.

Gli operatori addetti hanno notato un’anomalia nella temperatura dei frigoriferi e hanno fermato cautelativamente l’utilizzo delle dosi.

