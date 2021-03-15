VACCINI: ANOMALIE AL FRIGO, STOP A 600 DOSI A CATANIA
Bloccato nell’hub di Catania, allestito nel mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, un lotto di 600 vaccini anti-Covid.
Gli operatori addetti hanno notato un’anomalia nella temperatura dei frigoriferi e hanno fermato cautelativamente l’utilizzo delle dosi.