VACCINI: COMPLETA DOSI PENSIONATO DI 101 ANNI A CATANIA

Ha completato oggi il percorso di vaccinazione contro il Covid-19 nell'ospedale Garibaldi centro di Catania un pensionato di 101 anni. Aveva effettuato la prima dosa circa tre settimane addietro, non riscontrando alcuna sintomatologia.

Alla somministrazione era presente anche il direttore generale dell'Arnas Garibaldi, Fabrizio de Nicola. "Nonostante le difficoltà - ha commentato - proseguono senza sosta le attività di vaccinazione, su cui l'Arnas Garibaldi riserva grande attenzione. Un uomo di centouno anni, così dinamico e ansioso di completare la vaccinazione, rappresenta un vero e proprio esempio di senso civico".