VACCINI IN SICILIA, DA DOMANI FINO AL 6 LUGLIO NUOVO "OPEN DAY" DAI 12 ANNI IN SU
A cura di Redazione
03 luglio 2021 16:40
Da domani, domenica 4 luglio, a martedì 6 luglio, la Regione Siciliana rilancia gli Open Days.
Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane, con i sieri Pfizer e Moderna.
L’obiettivo è immunizzare quanti più cittadini possibile, in funzione anche delle varianti virali rilevate anche in Sicilia.
Lo comunica l’assessorato alla Salute della Regione Siciliana.