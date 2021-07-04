95047

VACCINI IN SICILIA, DA OGGI FINO AL 6 LUGLIO NUOVO "OPEN DAY" DAI 12 ANNI IN SU

Da oggi,  domenica 4 luglio, a martedì 6 luglio, la Regione Siciliana rilancia gli Open Days.Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vacc...

04 luglio 2021 08:24
Da oggi,  domenica 4 luglio, a martedì 6 luglio, la Regione Siciliana rilancia gli Open Days.

Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane, con i sieri Pfizer e Moderna.

L’obiettivo è immunizzare quanti più cittadini possibile, in funzione anche delle varianti virali rilevate anche in Sicilia.

Lo comunica l’assessorato alla Salute della Regione Siciliana.

 

 

 

 

 

 

