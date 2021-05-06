VACCINI IN SICILIA, DALLE ORE 20 PRENOTAZIONI PER I 50ENNI: SI PARTE IL 13. SOMMINISTRATO ASTRAZENECA
Si aprono oggi, dalle ore 20.00, in Sicilia, le prenotazioni - sulla piattaforma di Poste Italiane - per le vaccinazioni anti-Covid con AstraZeneca per i soggetti d’età compresa fra i 50 e i 59 anni senza patologie (nati dal 1962 al 1971).
Lo prevede l’Ordinanza n. 52 di ieri, 5 maggio, del Presidente della Regione Nello Musumeci. L’inizio delle somministrazioni è previsto per giovedì 13 maggio.
Vaccinazioni senza prenotazione anche per gli over 50 (con patologie di fragilità)
Da domani 7 maggio, inoltre, l’iniziativa “Porte aperte” per la vaccinazione senza prenotazione sarà estesa anche ai cittadini con più di 50 anni con patologie di fragilità rientranti nelle seguenti aree:
malattie respiratorie
malattie cardiocircolatorie
malattie neurologiche
diabete/altre endocrinopatie
HIV
insufficienza renale/patologia renale
ipertensione arteriosa
malattie autoimmuni/immunodeficienze primitive
malattia epatica
malattie cerebrovascolari
patologia oncologica.
Basterà esibire un certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale che attesti lo stato di salute dell’utente secondo le categorie riportate nelle Tabelle ministeriali di dettaglio.
Così come per i precedenti Open Day, potranno recarsi presso i Centri vaccinali di riferimento della Sicilia, per ricevere il vaccino senza prenotazione, anche:
i cittadini con più di 60 anni
i cittadini d’età pari o superiore a 80 anni
i soggetti di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria ad “elevata fragilità” (così come indicato dal Piano vaccinale nazionale). Anche per loro basterà esibire un certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale che attesti il loro stato di salute secondo le categorie riportate nelle Tabelle ministeriali
“Porte aperte” in 9 Punti vaccinali dell’Asp di Catania
In provincia di Catania sono 9 i Punti di Vaccinazione dell’Asp di Catania presso i quali sarà possibile ricevere il vaccino senza prenotazione, esclusivamente per i target di utenti indicati:
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 presso l’Hub di Catania (Ex mercato Ortofrutticolo, in Via Forcile)
dalle ore 8.00 alle ore 17.00, presso i PVT di:
Acireale (Via Martinez, 19)
Adrano (Piazza Sant’Agostino)
Belpasso (Via Nino Martoglio, 11)
Caltagirone (Via Circonvallazione, 112 - Hospice)
Linguaglossa (Piazza San Rocco, 42)
Mascalucia (Via di San Michele - Massannunziata)
Randazzo (Via Ospedale, 2)
Scordia (Via Luigi Capuana, 32).
L’apertura straordinaria non riguarda i Punti di Vaccinazione degli Ospedali dell’Asp di Catania.