VACCINI: INAUGURATO A CATANIA SECONDO HUB SICILIA

Inaugurato stamattina a Catania, dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, il secondo Hub regionale per la vaccinazione antiCovid. La struttura, presso l'ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena che, abbandonato e fatiscente, è stato recuperato grazie alla Protezione civile regionale, è stata messa a disposizione dal Comune e si aggiunge al punto vaccinale attivato mercoledì dalla Regione a Palermo, nell'ex Fiera del Mediterraneo.

"È una tappa importante nell'avvio della stagione della speranza - ha affermato Musumeci durante l'inaugurazione alla quale hanno partecipato il sindaco di Catania Salvo Pogliese, gli assessori regionali alla Salute e alla Famiglia, Razza e Scavone, il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina - che potrebbe divenire stagione della certezza, se avessimo già nel frigo le fiale del vaccino. Ancora le aspettiamo, ma non vogliamo farci cogliere impreparati".

"Al momento il personale sanitario in campo è sufficiente rispetto al numero delle dosi - aggiunge Razza - e c'è l'impegno a livello nazionale a potenziare le reti dei vaccini ricorrendo anche alle agenzie interinali".

La struttura, pensata per somministrate 5000 dosi di vaccino al giorno, sarà operativa da domani e potrà contare su 55 postazioni in cui si alterneranno oltre 130 unità, tra sanitari e amministrativi, suddivisi in due turni e operativi dalle ore 8 alle 20. In contemporanea, in un'area esterna con accesso distinto, proseguirà l'attività del drive-in per i tamponi. Tra le novità dell'hub appena inaugurato c'è il "muro del vaccino", su cui gli utenti potranno lasciare la propria firma sotto la scritta "Io mi sono vaccinato"