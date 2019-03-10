VACCINI: PRESIDI, DA DOMANI NIENTE ASILO PER I BIMBI SENZA CERTIFICATO

"Da domani, per chi non si presenterà a scuola con il certificato richiesto, applicheremo semplicemente la legge.Quindi, negli asili, i bambini sprovvisti di certificato non potranno entrare.Nelle alt...

"Da domani, per chi non si presenterà a scuola con il certificato richiesto, applicheremo semplicemente la legge.

Quindi, negli asili, i bambini sprovvisti di certificato non potranno entrare.

Nelle altre scuole, invece, in questi casi è prevista solo una sanzione pecuniaria e gli alunni potranno entrare lo stesso. Il problema dunque è soprattutto nella scuola primaria, dove i non vaccinati potrebbero restare a contatto con gli immunodepressi, i quali non sono tutelati da questo tipo di previsione normativa".

Lo riferisce l'Associazione Nazionale Presidi (Anp), in merito alla scadenza del termine per la presentazione dei certificati delle vaccinazioni obbligatorie nelle scuole, previsto entro il 10 marzo.

"Non siamo noi a fare le leggi - spiega l'Anp - quindi ci atteniamo ad applicare quelle esistenti".

In merito alla richiesta del vicepremier Salvini di un decreto per consentire la permanenza scolastica ai bambini non vaccinati delle scuole dell'infanzia, l'Anpi ha commentato: "Se ci sarà un decreto, nel momento in cui sarà in vigore lo applicheremo".