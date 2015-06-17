Vadalà direttore sportivo del Paternò calcio

Riconfermato in panchina, mister Franco Pannitteri

95047.it L’ASD PATERNO’ 1908 informa gli organi di stampa, che "nella giornata odierna è stato formalizzato l’accordo con Salvo Vadalà per il ruolo di direttore sportivo della squadra. Vadalà, autore negli ultimi anni di ottime prestazioni, tra cui l’eccellente risultato con il Viagrande nella scorsa stagione, giunge a Paternò con tante ambizioni e voglia di far bene. Il neo ds si aggiunge così alla riconferma di Franco Pannitteri, quale allenatore della squadra, mentre per quanto riguarda la dirigenza oltre alla presidente avv. Stefania Amato e al dott. Vincenzo Anicito, dovrebbe aggiungersi una figura di spicco come Renato Marletta. Presto invece, verranno via via comunicati gli ingaggi di nuovi giocatori e del nuovo personale tecnico e dirigenziale. Il Paternò rilancia e nel giro di qualche settimana spera di completare gli organici, per presentarsi così al ritiro ed ai nastri di partenza con rinnovate ambizioni".