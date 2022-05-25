VAIOLO SCIMMIE: DUE CASI SOSPETTI IN SICILIA

In Sicilia da qualche giorno è ricoverato al Policlinico di Palermo un uomo su cui si stanno facendo analisi per verificare se abbia il vaiolo delle scimmie.Il tampone per le analisi è stato inviato a...

A cura di Redazione 25 maggio 2022 12:24

Condividi