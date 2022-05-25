VAIOLO SCIMMIE: DUE CASI SOSPETTI IN SICILIA
In Sicilia da qualche giorno è ricoverato al Policlinico di Palermo un uomo su cui si stanno facendo analisi per verificare se abbia il vaiolo delle scimmie.Il tampone per le analisi è stato inviato al laboratorio di virologia dell'ospedale Spallanzani di Roma.
Un altro uomo che si trovava a Canicattì (Agrigento) ospite di un centro di accoglienza per migranti sta per essere portato al Policlinico di Palermo sempre perchè sospettato di avere il vaiolo delle scimmie.
Anche su di lui saranno prelevati i campioni e inviati all'ospedale Spallanzani. Lo conformano fonti dell'assessorato regionale alla Salute.