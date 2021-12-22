VALCORRENTE. AUTO CONTRO MURO, FERITA LA CONDUCENTE
Incidente questa mattina, 22 Dicembre 2021, sulla Strada Provinciale Sp229/I, in territorio di Belpasso .La conducente di una Lancia Musa stava percorrendo la provinciale per immettersi all'interno de...
Incidente questa mattina, 22 Dicembre 2021, sulla Strada Provinciale Sp229/I, in territorio di Belpasso .
La conducente di una Lancia Musa stava percorrendo la provinciale per immettersi all'interno del centro commerciale, quando per cause in corso di accertamenti da parte della Polizia Municipale di Belpasso ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro il muro di cinta della strada.
Fortunatamente al momento dell'impatto nessun altro veicolo transitava.
Lanciato l’allarme sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale, per i rilevi e i sanitari del “118”.
La conducente, una donna di 46 anni, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Paternò dove i medici hanno effettuato le prime cure.