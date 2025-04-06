VALCORRENTE, GRAVE INCIDENTE NEI PRESSI DELL’EX PASSAGGIO A LIVELLO: FURGONE CONTRO IL GUARDRAIL, ILLESO IL CONDUCENTE

BELPASSO – Grave incidente nella serata di ieri, sabato 5 aprile 2025, poco prima della mezzanotte, lungo la SP229/1, la strada che collega il centro commerciale di Valcorrente alla contrada Palazzolo...

Un furgone cassonato, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo finendo violentemente contro il guardrail centrale della carreggiata, nei pressi dell’ex passaggio a livello, dismesso da mesi.

Il mezzo è andato completamente distrutto dopo aver sfondato le barriere che delimitano la strada.

Nonostante l’impatto violento, il conducente del veicolo è uscito praticamente illeso ,un vero miracolo, considerando la gravità dell’incidente.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno effettuato le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, insieme ai carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

La SP229/1 è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni fino a questa mattina, quando si è reso necessario l’intervento di una gru speciale per rimuovere il furgone incidentato e ripristinare la viabilità.

Le autorità invitano gli automobilisti alla massima prudenza, soprattutto nei tratti stradali interessati da recenti modifiche infrastrutturali.