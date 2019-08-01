VALCORRENTE, SBANDA CON LA MOTO E FINISCE SULL'ASFALTO: MORTO 55ENNE

AGGIORNAMENTOTragico incidente stamane nei pressi del centro commerciale Etnapolis, a perdere la vita un 55enne, Salvatore Ingiulla, di Aci Castello.L’uomo è morto questa mattina intorno alle 7 in seg...

AGGIORNAMENTO

Tragico incidente stamane nei pressi del centro commerciale Etnapolis, a perdere la vita un 55enne, Salvatore Ingiulla, di Aci Castello.

L’uomo è morto questa mattina intorno alle 7 in seguito ad un incidente mentre era a bordo di una moto sulla corsia che immette nel centro commerciale, provenendo da Catania.

Non è esclusa l’ipotesi di morte per incidente autonomo, nonostante la tesi più accreditata sia quella di un malore che avrebbe colto il centauro mentre guidava.

Stando alle prime ricostruzioni, grazie all’ausilio delle immagini del circuito di videosorveglianza, vagliate dalla Polizia municipale di Belpasso , si osserva l’uomo giungere in moto e, poi, rallentare; quindi un contatto, a velocità ridotta, con un palo dell’illuminazione; infine, la caduta e il corpo che si accascia al suolo esanime vicino al palo, con il casco protettivo che rotola a terra.

FLASH

Incidente questa mattina sulla ss121 nei pressi dello svincolo del centro commerciale.

In un primo momento si è pensato a un incidente stradale ma a quanto pare potrebbe essere stato un malore la causa della caduta di un uomo che, in sella alla sua moto, ha perso il controllo andando a sbattere contro il palo.

Chiamati i soccorsi, l’uomo in gravi condizioni, è stato trasportato all’ospedale

La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico da una pattuglia dei Carabinieri.

Sul posto la Polizia Municipale di Belpasso per i rilievi