VALCORRENTE: UOMO SCIVOLA NEL FOSSATO RECUPERATO DAI VIGILI DEL FUOCO

Un uomo di circa 60 anni è scivolato in un fossato ed è stato recuperato dai vigili del fuoco, fortunatamente in buone condizioni.

È successo questa sera in via Sicilia a Valcorrente nei pressi del centro commerciale

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno sentito l’uomo urlare e hanno subito chiamato i soccorsi.

In poco tempo sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

Nella caduta, infatti, l’uomo era finito tra le sterpaglie che, probabilmente, ne hanno attutito le conseguenze della caduta.

Fondamentale, dunque, l’intervento dei pompieri del distaccamento di Paternò che sono scesi nella zona sottostante riuscendo così a recuperare l’uomo.

Gli operatori del 118 hanno subito accertato le buone condizioni dell’uomo che solo a scopo precauzionale è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti.