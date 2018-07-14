VALDERICE: CANE GETTATO IN MARE CON PIETRA AL COLLO SI LIBERA DA COLLARE E SI SALVA

Ha gettato il cane con una grossa pietra al collo, una "mazzara", per dirla in dialetto, perchè "si doveva lavare". E' accaduto questa mattina al Lido Valderice.Un tale ha buttato un cane con una gros...

Ha gettato il cane con una grossa pietra al collo, una "mazzara", per dirla in dialetto, perchè "si doveva lavare". E' accaduto questa mattina al Lido Valderice.

Un tale ha buttato un cane con una grossa pietra legata al collare con una corda di un metro, nel mare profondo due. Il cane per la forza della disperazione è riuscito a liberarsi dal collare, e a raggiungere riva.

Lì è stato soccorso da alcuni bagnanti, che hanno anche allertato le forze dell'ordine. Grazie al microchip, si è scoperto che il cane è una femmina, si chiama Mia, ed è stato ritrovato il suo proprietario. Per niente sorpreso, l'uomo ha spiegato a forze dell'ordine e bagnanti, che era stata sua l'idea di buttare a mare il cane con una pietra, perchè, ha detto, "si doveva fare il bagno per lavarsi un po'...."

(ANSA)