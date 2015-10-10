Valentina e Gianluca: per sempre insieme

Celebrati questo pomeriggio i funerali della giovane coppia. “Non è un addio ma un arrivederci”, hanno ripetuto gli amici. Il papà di Gianluca: “Sistemate le strade”

95047.it L’ultimo saluto a Valentina e Gianluca è arrivato commosso. Centinaia di persone hanno partecipato alle esequie celebrate nella Chiesa evangelista “Parola della Grazia”. Tanta emozione. Pianto. Dolore e rabbia. Gli amici della inseparabile coppia hanno anche indossato delle magliette che raffiguravano i due. Un pomeriggio in cui le emozioni ed i sentimenti hanno toccato singolarmente ognuno delle persone che si sono ritrovati nella chiesa di via Arti e Mestieri: troppo piccola per contenere l’abbraccio di tutti.

foto 1 Non è voluto mancare nessuno. Tutti colori i quali conoscevano la coppia, oggi, erano qui.

“Non è un addio ma solo un arrivederci”: forse è davvero così.

“Questo è un dolore che ha colpito tutta la città: dico che a tutti noi mancheranno anche per quello che avrebbero potuto dare alla nostra città”, ha detto il sindaco Mangano.

Roberto Parisi, il padre di Gianluca: “Io voglio ringraziare tutti per avere partecipato al nostro dolore e ringrazio tutti gli amici di Gianluca e di Valentina. Volevo dire due parole al signor sindaco: la ringrazio perchè è venuto. Però vorrei dirle di sistemare prima un poco Paternò: io non ce l’ho con lei però io non ho più un figlio di 23 anni e una nuora della stessa età. Non c’è sicurezza. Le strade non funzionano, i vigili non funzionano. Si guida non so come e non ci sono controlli: come noi stiamo piangendo i nostri figli, spero mai accada agli altri papà. E per ultimo, voglio dire a Pippo (il papà di Valentina): lei è mia nuora”.