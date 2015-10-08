Valentina, Gianluca, Giuseppe, Antonino: ci rivedremo “in qualche splendido giorno”

Disposto il lutto cittadino: ma, oggi, le parole non valgono

95047.it Valentina Aureliano 22 anni. Gianluca Parisi 23 anni. Giuseppe Russo 17 anni. Antonino Faranda 23 anni.

Il lutto è qualcosa di talmente intimo e personale che non ci permettiamo minimamente di sporgerci oltre.

Quello che sappiamo è che da ieri sera non ci sono più quattro giovanissimi. Quattro paternesi strappati alla vita in modo brutale e atroce. La comunità paternese è stata tramortita da una tragedia violenta ancora più della violenza stessa. Ma ancora più profondo è il dolore dei familiari. Dei genitori: quanta forza devono avere.

E spendere cascate di parole sarebbe irrispettoso e fuori luogo. Per qualsiasi considerazione ci sarà tempo. Per il giorno in cui verranno officiati i funerali, il Comune ha disposto il lutto cittadino.

Ma oggi, è davvero impossibile chiederci di accettare l'inferno che abbiamo vissuto ieri sera: con le lacrime agli occhi. Con la morte nel cuore.

Ciao ragazzi.