VALLE D’AOSTA, SCONTRO AEREO-ELICOTTERO: CINQUE MORTI, DUE FERITI

Cinque persone sono morte e due sono rimaste ferite nello scontro tra un aereo da turismo e un elicottero, avvenuto in Valle d’Aosta, sopra la Thuile. L’elicottero sarebbe di una ditta privata, che or...

Cinque persone sono morte e due sono rimaste ferite nello scontro tra un aereo da turismo e un elicottero, avvenuto in Valle d’Aosta, sopra la Thuile. L’elicottero sarebbe di una ditta privata, che organizza tour di eli-ski. I velivoli sono precipitati sul ghiacciaio del Ruthor, dove sono intervenuti gli elicotteri del soccorso alpino, con i medici e i vigili del fuoco con una squadra da taglio per liberare le vittime dalle lamiere.

Il soccorso alpino ha recuperato cinque corpi senza vita e soccorso 2 feriti, che sono stati trasportati in elicottero ad Aosta.

Cinque persone sono morte e due sono rimaste ferite nello scontro tra un aereo da turismo e un elicottero, avvenuto in Valle d’Aosta, sopra la Thuile. L’elicottero sarebbe di una ditta privata, che organizza tour di eli-ski. I velivoli sono precipitati sul ghiacciaio del Ruthor, dove sono intervenuti gli elicotteri del soccorso alpino, con i medici e i vigili del fuoco con una squadra da taglio per liberare le vittime dalle lamiere.

Il soccorso alpino ha recuperato cinque corpi senza vita e soccorso 2 feriti, che sono stati trasportati in elicottero ad Aosta.