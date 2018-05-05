VALVERDE: Denunciata famiglia, per ricettazione e porto abusivo di armi

Ieri sera i Carabinieri della stazione di San Gregorio hanno denunciato tre colombiani residenti a Taormina (ME): Il capo famiglia classe 1978, già gravato da numerosi precedenti penali, la moglie cla...

Ieri sera i Carabinieri della stazione di San Gregorio hanno denunciato tre colombiani residenti a Taormina (ME): Il capo famiglia classe 1978, già gravato da numerosi precedenti penali, la moglie classe 1985 e la figlia classe 1998, poiché ritenuti responsabili di ricettazione e porto abusivo di arma bianca e oggetti atti a offendere.

Fermati dalla pattuglia, mentre in macchina percorrevano il centro di Valverde, hanno manifestato sul momento un certo nervosismo tale da indurre i militari ad approfondire il controllo. Difatti, perquisendo l’autovettura, gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico, una mazza da baseball e alcuni occhiali da sole ancora contenuti nella confezione originale.

Estendendo la perquisizione nella loro abitazione sono stati altresì rinvenuti e sequestrati: prodotti di bellezza, videogiochi per consolle XBox e PlayStation, alcuni tablet e degli smartphone, merce del valore di oltre 3mila euro, tutta di provenienza furtiva.