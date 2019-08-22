VALVERDE: FUGGE IN MOTO PERCHÉ SENZA PATENTE E ASSICURAZIONE: INSEGUITO ED ARRESTATO
I Carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania hanno arrestato nella flagranza un 18enne di San Giovanni La Punta (CT), poiché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e danneggiamento.
Nel corso di un posto di controllo eseguito in via Belfiore a Valverde, i militari hanno imposto l’alt ad un Honda SH condotto dal giovane puntese in quale invece di ottemperare si è dato alla fuga.
Ne è scaturito un concitato inseguimento terminato in via Ramondetta dove il fuggitivo, prima di essere bloccato ed ammanettato, pur di sottrarsi al controllo aveva speronato l’auto di servizio dei carabinieri.
Il giovane è risultato sprovvisto di patente di guida e della copertura assicurativa per il mezzo condotto.
Il motociclo è stato sequestrato, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima è stato relegato agli arresti domiciliari.